Per l’emprima giada n'ha l'exposiziun d'artisanadi en la val taliana betg pli lieu entamez il vitg da Poschiavo, mabain en las localitads da l'anteriur Center tecnologic per laina CTL.

Che l’Expo Valposchiavo è stada domiciliada quest onn sper la staziun da Poschiavo, haja da far cun il fatg ch’il spazi en las localitads en il minz da la vischnanca na stevan betg pli a disposiziun, ha declerà il president da l’organisaziun, Danilo Nussio.

Localitads idealas

Cun utilisar la gronda halla dal CTL per l’exposiziun, sa possia tut tenor midar in pau la tenuta da la glieud en val, ha manegià il directur da l’Expo Valposchiavo, Orlando Lardi. Il nov lieu per l’exposiziun, che sa repeta mintga trais onns, porschia er dapli spazi per ils visitaders che han gì occasiun da visitar ils exponents durant 3 dis e mez.

Concurrenza taliana

Tut ils expositurs da la Valposchiavo han confermà ch'els sentian adina puspè la pressiun sin il martgà da la concurrenza sur cunfin. Dentant saja la solidaritad en val fitg auta. Che la gronda part dals clients resguardia las interpresas indigens, uschia Danilo Nussio. Ultra da quai na possian ins era betg emblidar che la situaziun è era gia stada il cuntrari. Per exempel durant ils onns 70 nua ch’ils impressaris svizzers faschevan ils gronds affars cun l’Italia.

Plattafurma per sa preschentar

Durants ils dis da l’Expo Valposchiavo 2018 na pensian ils affarists era betg grond vid la concurrenza sur cunfin, mabain vid il sa preschentar uschè bain sco pussaivel a lur clientella. Quai saja er gartegià fitg bain, uschia la bilantscha dal directur, Orlando Lardi curt avant la finiziun da l’Expo Valposchiavo 2018.

