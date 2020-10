Mammas da la Val Puschlav han cumenzà a ramassar suttascripziuns per salvar la partiziun da parturir en il Centro sanitario Valposchiavo. Quai suenter ch'il cussegl da fundaziun dal «Centro sanitario Valposchiavo» ha decis da serrar la partiziun da parturir.

Legenda: Allesandra Della Cà e Raffaela Solèr cun lur petiziun Armon Schlegel

Da chattar medis spezialisads per in ospital en la periferia saja fitg difficil – betg be ginecologs, ma er chirurgs u anestesists. E da quels duvrassia per mintga naschientscha, per il cas ch’i stuess vegnir fatg in tagl cesarian. Uschia na possia l’ospital betg pli garantir la segirezza per las dunnas, di Emanuele Bontognali dal cussegl da fundaziun.

Las mammas che han lantschà la petiziun pretendan che la decisiun vegnia reponderada. Ellas teman che la Val Puschlav perdia l'attractivitad per famiglias giuvnas, sch’ella na possia betg porscher ina partiziun da naschientschas. Ina collavuraziun cun l’ospital da Samedan na saja nagina soluziun. Il Pass dal Bernina na saja betg adina transibel er betg cun helicopter. Ellas insistan sin la partiziun da parturir en val.

Legenda: Nagins pops pli en il Centro sanitario Valposchiavo Armon Schlegel

Fin ils 20 da november ramassan las dunnas las suttascripziuns per la petiziun, lura vegn quella inoltrada.

Il cussegl da fundaziun na vul betg far grondas speranzas a las petiziunarias.