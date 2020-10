Durant ils onns 60 èn mintg’onn naschids 120 uffants en l’Ospedale San Sisto a Poschiavo. Durant ils ultims dus onns n'eran quai gnanc pli 30. Quai è in dals motivs che il cussegl da fundaziun ha decis da serrar la partiziun da parturir. Pervia d’in pensiunament d’in medi e d'ina malatia d’in auter haja quai stuvì succeder gia per ils 25 da settember 2020, ha Emanuele Bontognali, president dal comitè dal cussegl da fundaziun ditg envers RSI. Previs fiss stà da far quest midament sin il cumenzament 2021.

Da chattar medis spezialisads per in ospital en la periferia saja fitg difficil. Betg mo ginecologs, ma er chirurgs u anestesists. E da quels duvrassi per mintga naschientscha, per il cas ch’i stuvess vegnir fatg in tagl cesarian. Uschia na possia l’ospital betg pli garantir la segirezza per las dunnas, di Bontognali. E quai pudess en il mender cas er avair consequenzas per l’ospital sez.

Populaziun schoccada

En la Val Poschiavo è la populaziun schoccada da questa novitad. Perquai ha Fulvio Beti da la PPS inoltrà in postulat durant la davosa sesida da la giunta, il cussegl communal da Poschiavo. Ensemen cun tut las autras partidas vul el survegnir respostas. Tranter auter, pertge che la serrada è stada necessaria uschè spert e sche la decisiun saja definitiva.

Il mender cas è gia capità

Mo paucs dis suenter la serrada da la partiziun da parturir da l’ospital a Poschiavo è capità quai che nagin vul. In pèr che spetgava ses segund uffant n’ha betg pli cuntanschì Samedan. Il poppin è naschì en l’auto tranter Puntraschigna e Samedan, suenter che l'aua da la vaschia saja partida sin il Pass dal Bernina. E quai durant in di da bellezza, sco ch'il bab ha raquintà ad RSI.

Co vegn damai la situaziun ad esser durant l’enviern. Emanuele Bontognali di ch'en quests cas vegnian las dunnas transportadas cun l’ambulanza a Samedan, sche necessari cun accumpagnament da servetschs da rumir la via. Ed i dettia er la pussaivladad da pernottar gratuitamain en ina stanza en vischinanza da l’ospital da Samedan. Ils custs surprendia l’ospital da Poschiavo.