Las vischnancas da Calanca, Rossa e Buseno vulan realisar in parc da natira regiunal.

«Parco Val Calanca» – 3 vischnancas per in parc

La radunanza communala da las trais vischnancas Calanca, Rossa e Buseno han decis cun gronda maioritad dad inoltrar in dossier da candidatura. Il dossier correspundent va ussa vinavant a l'Uffizi federal per l'ambient che decida davart d'ina finanziaziun annuala da 630’000 francs. Quai sco emprim per ina fasa da test da quatter onns. Il parc planisà da las trais vischnancas è 120 kilometers quadrats grond.

Pir l'onn 2022 vegni ad esser pussaivel da votar davart la realisaziun dal parc da natira regiunal ed a partir dal 2024 pudess ins cumenzar cun la realisaziun da la fasa da 10 onns dal parc.

