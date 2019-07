Quai vulan almain las vischnancas da Buseno, Calanca, Rossa e Mesauc. Uss survegnan ellas sustegn da la Confederaziun per realisar ses emprim parc natiral regiunal. L’Uffizi federal d’ambient prevesa agids finanzials en l'altezia da circa 315'000 francs mintg'onn e quai per la fasa da construcziun dal parc enfin il 2024. Cun quels daners duai per exempel vegnir installà in secretariat ed i duain vegnir lantschads emprims projects per promover il turissem e la cultura da la val. En quist connex surdat la Confederaziun al project era il label uffizial dad ina candidatura.

Il sindaco da la vischnanca da Rossa, Graziano Zanardi, è fitg satisfatgs da la nova da Berna. Ussa spetgia la populaziun da la Val Calanca dentant era pass concrets. Ils proxims mais vegnian els a preparar tut per pudair lantschar la fasa da construcziun dal Parco Val Calanca l'entschatta a l'auter onn.

Gia avant duas emnas aveva la regenza grischuna dà glisch verda al «Parco Val Calanca». Ella aveva approvà l'adattaziun dal plan directiv che la regiun Moesa aveva gia decidì il mars.

Il «Parco Val Calanca» cumpiglia ina surfatscha da passa 100 km quadrats e duai vegnir realisà fin il 2023.

La Val Calanca tutga tar in dals 15 auters candidats parcs natirals. Pervia ch'ils parcs sa sviluppian positiv pondereschian er autras vischnancas per l'integraziun en in parc. In exempel è tenor l'uffizi l'engrondiment dal parc natiral regiunal Beverin en la zona da Valragn.

Sustegn era per ils auters parcs grischuns Sco quai che l’Uffizi chantunal da natira ed ambient ha ditg a RTR ha la Confederaziun era annunzià da vinavant sustegnair tschels parcs regiunals grischuns. Per il Parc Ela, il Parc da natira Beverin, la Biosfera Val Müstair ed era il Parco Val Calanca èn previs 16,5 milliuns francs ils proxims tschintg onns.

