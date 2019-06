Oz avantmezdi ha in auto cun ina rulotta che charrava sin l'A13 datiers da Pian San Giacomo brischà.

Oz avantmezdi ha in auto cun ina rulotta che charrava sin l'A13 datiers da Pian San Giacomo brischà. Il manischunz e la dunna ch'era cun el en l'auto han pudì bandunar l'auto ad uras ed ir en segirezza.

Ils pumpiers da Mesocco e San Bernardino han gì stizzà il fieu suenter ina buna mes'ura. En consequenza dal fieu è l'autostrada stada serrada per bunamain trais uras per il traffic pesant, scriva la polizia. Il traffic da persunas è vegnì svià sur la via chantunala.

RR novitads 16:00