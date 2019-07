Ier saira hai dà tar pliras staziuns da mesiraziun en il Tessin ed en il Mesauc cler dapli ozon en l'aria che fixà en las limitas federalas. Quai annunzian ils uffizis chantunals per l'ambient. Damai che la tendenza per oz mardi mussa ensi cusseglian ils uffizis per l'ambient d'evitar activitads corporalas pli intensivas ordavert.

