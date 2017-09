Pliras bovas en Bregaglia – colligiaziun interrutta

Las fermas plievgias la notg da gievgia sin venderdi han laschà ir pliras bovas a val en Bregaglia. Ina bova gronda ha cuntanschì la notg Bondo e donnegia pliras chasas. Ed la fracziun da Spino ha stuì vegnir evacuada. La via èn Bregaglia è interrutta en plirs lieus.

Spino era evacuà

Era la via chantunala veglia da la vart sanestra da la val è vegnida bloccada. Ils abitants ed ils osps d’in alloschi en la fracziun Spino han stuì vegnir evacuads. Duas persunas pli veglias han stuì vegnir evacuadas da la Rega ma ellas n’èn betg blessadas, scriva la vischnanca da Bregaglia. En la fracziun Spino èn pliras chasas donnegiadas ed era a Sottoponte (Promontogno) sco a Bondo èn plirs edifizis donnegiads.

Via principala en plirs lieus interrutta

Il venderdi en damaun è ina ulteriura bova vegnida fin sin la via chantunala tranter Vicosoprano e Casaccia. La via è uss era qua bloccada sin ina lunghezza da plirs 100 meters. La situaziun na possia il mument betg vegnir evaluada da nov, pir en il decurs dal avantmezdi possian ins trair ina bilantscha da la notg passada, ha ditg Christian Gartmann responsabel per la communicaziun dal stab da crisa a RTR.

Bova cuntanscha danovamain Bondo

Las fermas plievgias da la notg passada han laschà ir a val in'ulteriura bova sur il vitg da Bondo. Sco RSI scriva online saja il batschigl da retegniment vegnì emplenì e per part ì surora. Quest batschigl era vegnì svidà ils davos dis dal material da las emprimas bovas. Tenor infurmaziuns dad SRF datti abitants che bandunan il territori enturn Bondo e Promontogno. La forza electrica saja interrutta, i saja stgir a Bondo ed a Promontogno.

Alte Kantonsstrasse bei Spino mit Schlamm überdeckt. Malojastrasse H3 bis auf Weiteres blockiert – Bergell umfahren. #bondo #InfoBondo — Comune di Bregaglia (@InfoBondo) 31. August 2017

Autoritads avertì

Las autoritads da la vischnanca da Bregaglia avevan avertì d'ulteriuras bovas ord la Val Bondasca pervia da las plievgia. Plinavant era vegnì avertì da sa tegnair si en il territori privlus. Bleras persunas han bandunà voluntariamain la zona periclitada en Bregaglia.

Sursiglir cuntegn supplementar Per gidar a Bondo: RTR La chadaina da fortuna ha endrizzà in conto da donaziun per Bondo. Per gidar datti differents access: La pagina d'internet www.glueckskette.ch

L'app «Swiss Solidarity»

Conto da posta 10-15000-6 cun l'avis «Bondo»

Ils cedels da pajament sin mintga posta en Svizra

Betg panica, ma prevenziun

Las plievgias intensivas, ch'ils meteorologs han prevesì per la notg da la gievgia fin il venderdi a mezdi augmentian il ristg dad ulteriuras bovas che pudessan cuntanscher er Bondo.

Quai scriva il comune di Bregaglia en ina communicaziun a las medias. Duas chasas vischinas da la chasa communala a Promontogno vegnian preparadas per in'eventuala evacuaziun.

Svidar il batschigl da retegniment è il pli urgent

Al mument saja il pli impurtant da svidar il batschigl da retegniment per ch'i dettia spert nov spazi per material dad eventualas bovas novas. Quai vegnia fatg cun 16 baggers e radund 20 camiuns fitg gronds, di David Spinnler.

El è actualmain sper la chasa communala Bregaglia. Quella è bain a Promontogno, dentant gist sper il batschigl dal flum Bondasca e cun quai mo pauc sur la bova.

Hotel Bregaglia serra per questa stagiun

Fertant ch'auters sa preparan per in temp transitori, serra l'Hotel Bregaglia gist dil tuttafatg per questa stagiun. Els hajan tantas annulaziuns, ch'i na rendia betg da laschar avert.

