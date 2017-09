Plirs alarms da prova a Bondo

En la Bregaglia han las autoritads fatg sonda da mezdi plirs alarms da prova, quai en connex cun in ulteriur sistem d'alarm per Bondo.

Ils tests sajan gartegiads ha ditg ad RTR il pledader dal stab da crisa da la vischnanca da Bregaglia, Christian Gartmann. Tant las sirenas sco ils signals per serrar la via chantunala hajan funcziunà.

Sono finite le prove d'allarme. Die Probealarme sind beendet. #Bondo #InfoBondo — Comune di Bregaglia (@InfoBondo) 23. September 2017

Tant las sirenas ed ils alarms da glisch en ed enturn il vitg sco era ils signals per serrar la via chantunala hajan funcziunà. Ils spezialists hajan uss anc da far intginas adattaziuns vi dal sistem. Alura duai quel esser pront per ir en funcziun l'emna che vegn, quai sco Gartmann ha ditg.

Dapli temp per far evacuaziuns

Il segund sistem d'alarm per Bondo vegn plazzà entasum la Val Bondasca. Cun quel s'augmenta il temp per far evacuaziuns - il mument cunzunt da lavurants - da duas sin quatter minutas.

