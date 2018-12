Tar ina controlla da tempo regulara a Casaccia ha la polizia chantunala retegnì in manischunz che charrava cun 110 kilometers l'ura tras la vischnanca da Casaccia. Quai gievgia notg enturn las 21:00. Tenor la polizia sa tracti d'ina persuna da l'Argentina.

L'um da 61 onns ha stuì dar giu immediat la patenta, sto pajar in deposit da 6000 francs e l'auto è vegnì confiscà sin incumbensa da la procura publica dal Grischun. Sco rowdy vala per la polizia mintga persuna che surpassa il temp maximal dad ina via per almain 50 kilometers l'ura, communitgescha la polizia chantunala.

RR novitads 16:00