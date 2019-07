La gievgia è brischà dal tut in auto sin in mises datiers da Poschiavo. Blessads n'hai betg dà. Sco quai che la Polizia chantunala communitgescha haja in um parcà l'auto cun char annex sin in prà gist segà. Curt suenter ha el constatà fim sut l'auto. Aifer curt temp ha l'auto brischà. Il possessur ed auters preschents han lura piglià davent il char annex e clamà ils pumpiers suenter ch'i na saja betg gartegià da stizzar sez il fieu. Als 7 pumpiers da Poschiavo clamads èsi gartegià da stizzar l'auto ed impedir in pli grond incendi da cultira.

RR novitads 09:00