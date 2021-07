Suenter 16 onns sajan las prestaziuns necessarias vegnidas verifitgadas ed il contract è renovà. La Polizia chantunala surpiglia cun quai er en avegnir las incumbensas da la polizia giudiziala, la polizia da traffic sco er l'agid uffizial.

Parlament n'era betg cuntent

Il favrer era il parlament da Poschiavo vegnì a la conclusiun, che la situaziun actuala na cuntentia betg. Cun 25 uras preschientscha da la Polizia chantunala al mais n'era la val betg cuntenta. Per in pretsch da 75'000 francs saja la preschientscha memia pitschna. La vischnanca da Poschiavo aveva perquai annunzià da vulair reponderar la collavuraziun cun la Polizia chantunala. Scleriments da collavuraziuns cun autras vischnancas, da l'Engiadin'Ota, hajan però mussà ch'ina collavuraziun futura cun la Polizia chantunala è la megliera schligaziun per Poschiavo, uschia il president communal, Giovani Jochum.

La distanza tranter l’Engiadina e Poschiavo e memia lunga. En cas urgents durass quai memia ditg fin che la polizia è sin il lieu. Perquai avain decis da cuntinuar cun la Polizia chantunala.

Renovà contract

Il contract cun la Polizia Chantunala è pia vegnì renovà e prolungà. Uschia èn vegnidas inclusas en la nova cunvegna diversas lezias communalas sco la lescha da trafic, controllas da sveltezza u il servetsch tar eveniments. Per accumplir quellas pretaisas han ins stgaffì ina plazza parziala da 50% per in assistent da segirezza.

Poschiavo era il 2005 l'emprima vischnanca ch'ha surdà a la Polizia chantunala las incumbensas da la polizia communala.