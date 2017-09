Premi naziunal per «100% Valposchiavo»

La Val Poschiavo è vegnida undrada cun il “SVSM Award 2017”. Cun quest premi onurescha l’Uniun svizra per marketing da destinaziun tranter auter prestaziuns excepziunalas per la promoziun da l’economia, il marketing ed il management da destinaziun.

La Val Poschiavo ha survegnì il premi en la categoria «Project local». Cun ses project «100% Valposchiavo» ha l’organisaziun turistica persvas la giuria. Il project guardia che products regiunals chattian la via tar ils giasts da la regiun.

Grazia a l’innovaziun dals purs ed ina tradiziun culinarica viva possedia la Val Poschiavo ina vasta paletta da products locals. Ensemen cun l’uniun d’artisanadi e mastergn Valposchiavo e las uniuns purilas da Brusio e Poschiavo porschia Valposchiavo Turismo als giasts la pussaivladad da giudair products locals d’emprima qualitad, uschia l’argumentaziun da l’uniun.

La SVSM (Schweizerische Vereinigung für Standortmanagement) è l'uniun tetgala per management dal lieu da la Svizra. Il premi è vegnì surdà ils 14 da settember e quai per la 11avla giada.

