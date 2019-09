«Grande festa» per Della Vedova

Adina cler saja stà per il nov elegì che la festa duai avair lieu en la Val Poschiavo e betg forsa a Cuira na che Alessandro Della Vedova e sia famiglia èn er da chasa. Tut surprais è el dentant stà dal cordial bainvegni a la staziun da Poschiavo, cura ch'ils deputads grischuns èn arrivads suenter in viadi da stgars quatter uras cun il tren.

Musica, chant e pleds festivs

Embellì il maletg han oravant tut las societads da la val. La musica da Poschiavo ch'è marschada tras il vitg cun ils giasts da festa, represchentaziuns da chant dal Coro misto Poschiavino fin tar ils pleds tradiziunals da las differentas fracziuns.

Alessandro, giauda tes di! Las piztgadas dain oz als auters.

Betg be tut ils pledaders han adina chattà ils dretgs pleds per ludar e gratular ma er per esser tranteren divertent fond ina u l'autra remartga pli setga envers collegas dal Cussegl grond.

La gronda superbia

La festa uffiziala ha co-moderà Isabella Della Vedova, la figlia dal nov elegì, ensemen cun il chanzlist da Poschiavo. Per Alessandro Della Vedova in mument tut spezial. Insolit è er stà il mument per el d'arrivar en val en missiun uffiziala. Quai suenter betg pli esser vegnì reelegì il settember passà sco president communal da Poschiavo. Uss saja dentant tut bun emblidà e passà, uschia l'um da 48 onns, cumplettamain il politicher.

