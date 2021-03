Il project per in Centro medico prevesa da construir dasper il Centro sanitario Valposchiavo (CSVP) in nov edifizi cun spazi per ina pratica cuminaivla da medis da chasa, per spezialists, novs biros per la Spitex ed ina apoteca publica. En in segund pass duai lura il spazi entaifer l'ospital vegnir reorganisà cun in focus spezial sin la tgira d'attempads ed i duain vegnir realisads ina sala da conferenzas, stanzas per persunal da pichet e per students e giarsuns.

Ils custs da bundant 8 milliuns francs finanziescha il CSVP or da l'agen fondo d'investiziuns. Questa primavaira cumenzan las lavurs, l'onn 2024 duai l'entir project esser a fin.

Bler laud da Poschiavo

Il cussegl communal da Poschiavo ha exprimì en sia davosa sesida bler laud per quest project. Quai saja sco in nov-cumenzament per l'ospital. Surtut suenter ch'el era vegnì en la critica l'atun passà, suenter avair serrà la staziun da part dad in di sin l'auter. Il project saja en pli impurtant per segirar la purschida medicinala en val e per daventar en quest senn era pli attractiv per medis.

Dentant era critica da Brusio

Ils da Brusio vegnan a perder lur medi da chasa. Quel vegn numnadamain a far midada a Poschiavo. Sia vischnanca perdia cun quai in'ulteriur servetsch, di il president communal Arturo Plozza envers RSI. Gia la posta e la scola sajan vegnids transferids ils davos onns a Poschiavo. Sin nivel politic local disturbia quai ad el in zic.

Davart da l'ospital hai num ch'ins pondereschia dad installar a Brusio ina sort da pratica da satellit, nua ch'in medi vegnia ad esser preschent tscherts dis l'emna.