Suenter las bovas da l'avust 2017 era la chamona dal CAS Sasc Furä en Val Bregaglia serrada. Ussa turna puspè vita en chamona. Ils responsabels han construì ina nova senda per la chamona, quella è ordaifer la zona da privel, però ella è fitg lunga e dovra cundiziun.

Maletg 1 / 7 Legenda: Novs mussavias èn vegnids montads. RTR, Selina Camichel Maletg 2 / 7 Legenda: La nova senda è segnada blau ed alv. RTR, Selina Camichel Maletg 3 / 7 Legenda: Nova punt da betun Sin la nova senda èn vegnidas construidas punts e stgalins da fier. RTR, Selina Camichel Maletg 4 / 7 Legenda: I dat er puntinas da lain. RTR, Selina Camichel Maletg 5 / 7 Legenda: Per sa tegnair a lieus privlus èn vegnidas montadas total 80 meters chadainas. RTR, Selina Camichel Maletg 6 / 7 Legenda: La vista sin il Pizzo Badile. RTR, Selina Camichel Maletg 7 / 7 Legenda: Val Bondasca RTR, Selina Camichel

Punts, chadainas e stgalims sin var 5,5 kilometers lunghezza. La nova senda per la chamona dal CAS Sasc Furä en Val Bregaglia è vegnida construida en circa in'emna da lavur. Nov è che la senda na passa betg pli tras la Val Bondasca, quella è numnadamain zona da privel e perquai serrada. Ils responsabels da la vischnanca Bregaglia e dal CAS Bregiaglia han tschertgà in’alternativa. Chattà han els ina senda istorica, ch'exista gia dapi l’onn 1920. L’ultim temp era quella senda vegnida duvrada da chatschaders.

Betg per in e mintgin

La senda ha la signalisaziun alv/blau: Quai vul dir, che mo viandants rutinads duessan far quella senda. I dat differents lieus fitg exponids.

E tuttina, precis quella senda è a partir d'immediat l’avaina da vita per la chamona dal CAS Sasc Furä e ella è era l’access per turas sin il Pizzo Badile, ch'è in magnet enconuschent en tut il mund.

Suenter las bovas grondas da l'avust 2017 era la chamona dal CAS Sasc Furä serrada. Dapi questa fin d’emna, ils 06.07.2019 è tut puspè pront per ina nova stagiun da stad. Per rivar sin la chamona ston ins quintar cun in marsch da var 5 uras e mez.

Cumparegliaziun dal maletgs Stuschar reglader a sanester Stuschar reglader a dretg Legenda: congual senda veglia - senda nova

