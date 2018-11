Inhalt

Valladas talianas - Recurs cunter las elecziuns communalas da Roveredo

Las vuschs da las ultimas elecziuns communalas da Roveredo ston forsa vegnir dumbradas anc ina giada. In candidat ch'è per mo duas vuschs betg vegnì reelegì ha inoltrà in recurs tar la Dretgira administrativa dal Grischun.