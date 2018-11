Reducì chasti per assassin da Zalende

Sco che RSI rapporta ha la Curt da Cassaziun a Milaun uschia curregì la condemnaziun da l’um da la Moldavia. Quel era vegnì sentenzià fin e cun en la davosa instanza giuridica en Italia, a Roma, sco culpabel per in murdraretsch dubel.

Sentenzia per Valtellinais resta

Ensemen cun el era er vegnì condemnà in um da la Vuclina per avair dà l’incumbensa dal murdraretsch. Ses advocat, l’enconuschent Carlo Taormina, aveva tratg vinavant il cas cun l’intenziun da reducir il temp da praschun. La finala è il chasti dentant perfin s'augmentà anc per dus onns, empè da 21 onns è la sentenzia finala tar 23 onns.

Cuntinuaziun suonda....

Uss ch’il chasti da l’um da la Moldavia è sa reducì sin 30 onns, è da far quint che ses advocat emprova vinavant da sbassar il dumber dad onns praschun. La lunghezza dal chasti na correspunda finalmain mai a quella da la sentenzia. En l'Italia fan ins per regla quint ch’in onn vegn stritgà sin mintga 4 onns.

Pussibel è er ch’il process enturn il murdraretsch dubel a Zalende, vegn tut tenor anc ina giada piglià si da fund ensi.

