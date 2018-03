Ils petiziunaris pretendan da la regenza grischuna ch'ella erueschia conscienziusamain sche firmas fictivas han comess delicts penals relevants en la regiun. La regenza grischuna sincerescha ch'ella observeschia la situaziun en la regiun Moesa e ch'ella prendia fitg serius la chaussa. La regenza na tolereschia nagin maldiever. Perquai vegnian novas firmas u societads controlladas a moda severa.

Las autoritads chantunalas nizzegian tuttas pussaivladads a lur disposiziun ed hajan dapi l'onn 2016 era gia realisà mesiras. Per exempel saja la collavuraziun tranter ils differents uffizis chantunals e la polizia vegnida intensivada e coordinada pli ferm. Uschia per exempel la collavuraziun tranter il register da commerzi, l'Uffizi per industria, mastergn e lavur, l'Uffizi da migraziun e dretg civil sco era la polizia chantunala.

Controllas per firmas da la Moesa

Firmas da la Moesa che vulan s'inscriver en il register da commerzi vegnan observadas spezialamain. La Polizia chantunala ha cumenzà ad examinar ordavant las firmas. Sch'i dat in suspect dad irregularitads sche datti tut tenor mesiras penalas. L'Uffizi d'industria, mastergn e lavur controllescha sche firmas che han emploiads tegnan en las leschas per vegnir cun lavurers da l'exteriur en il pajais. Sche quels survegnan lura nungiustifitgadamain in permiss da dimora po l'Uffizi da migraziun e dretg civil examinar sch'i vulan puspè prender davent quai permiss.

Spazi d'agir dal chantun è limità

Il chantun na vegnia betg a tolerar irregularitads e vegnia a far attent sin abus en connex cun la fundaziun da firmas fictivas. Tuttina saja il spazi d’agir da l’administraziun limità, surtut pervi da dretg surordinà da la Confederaziun.

Firma fictiva (Briefkastenfirma) Ina societad «da chaschas da brev» è en sasez legala. Il dretg federal regla tge premissas che ston esser ademplidas per ina fundaziun ed ina registraziun en il register da commerzi. Il chantun sto sa mover entaifer quest rom. Il chantun è er avisà sin la collavuraziun da las vischnancas.

Perquai ch'il chantun è avisà sin l'agid da las vischnancas èn represchentants da las vischnancas e collavuraturs dal chantun sesids ensemen ed èn sa discussiunads davart ils problems e las soluziuns pussaivlas. Els vulan vinavant sa spruvar da rinforzar la collavuraziun e coordinaziun per pudair cuntrafar a las firmas fictivas en la regiun Moesa. Cun quai saja dà suatientscha a la petiziun.

