Regenza: «Porscher maun per quai che crappa e glera han destruì»

Radund 250 persunas da Bondo èn arrivadas il mardi saira las 17:30 a Vicosoprano: Ensemen cun il stab directiv, la presidenta communala Anna Giacometti èn er ils dus cussegliers guvernativs Christian Rathgeb e Mario Cavigelli da la partida per orientar da la situaziun a Bondo e da ses avegnir.





Discurs live da David Spinnler, Vicosoprano: Co vinavant a Bondo? 4:14 min, Telesguard dals 29.8.2017

L'orientaziun las 17:30 ha cumenzà cun ina minuta da silenzi per las otg victimas, ch'èn mortas en l'emprima gronda bova dal Piz Cengalo. Suenter han surpiglià las autoritads il pled per infurmar las radund 250 persunas preschentas davart la situaziun actuala e l'avegnir per il vitg da Bondo.

Cavigelli: «Porscher maun per quai che crappa e glera han destruì»

Sis dis suenter l'emprima da las bovas desastrusas en il vitg en Val Bregaglia cumenza la fasa da reconstrucziun. La regenza grischuna veglia porscher maun a la populaziun per bajegiar si puspè quai che la crappa e la glera haja destruì. En quest senn infurmescha il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli en quests muments la populaziun.

Per la regenza grischuna stettian trais puncts en il center, skizzescha el:

Fabritgar si la fiduzia tranter chantun ed il vitg Bondo e rimnar er ils basegns da la populaziun per lur avegnir.

Chattar ensemen cun la Confederaziun la finanziaziun per sustegnair a Bondo.

Sclerir cun tgeninas premissas tecnicas ch'i vegn ad esser pussaivel da viver er en avegnir a Bondo e sa metter vi da la reconstrucziun.

