A San Vittore en il Mesauc ha la polizia chantunala grischuna tschiffà svelt dus laders. Quai en collavuraziun cun la polizia tessinaisa e la guardia da cunfins.

In Croat da 19 onns ed in Serb da 20 onns eran ruts en en ina chasa da pliras famiglias ed avevan engulà in tresor e bischutaria. Durant l'interrogaziun han ils dus laders confessà l'enguladitsch sco er ulteriuras infracziuns. Tut la raub'engulada è vegnida chattada.