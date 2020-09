Passa 2 milliuns francs per nova via da velos

San Vittore, Roveredo e Grono vulan colliar lur centers da vischnanca cun ina via da velos. La via da 6,6 km lunghezza duai vegnir construida sin l'anteriur trassé da la viafier da Bellinzona a Mesauc. Quel è quasi mantegnì cumplettamain sin quest traject.

La via da velos planisada en la part sut da la Mesolcina duai er vegnir colliada cun ina via da velos ch'il Tessin ha planisà. La via duai manar ciclistas e ciclists da Castione-Arbedo fin al cunfin grischun.

La regenza grischuna ha deliberà a las trais vischnancas grischunas ina contribuziun maximala da 2,25 milliuns francs per il project.