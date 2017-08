Schef da polizia grischuna vegn en il radar

SDA / Corina Schmed

Il schef da la polizia da la regiun Mesolcina è charrà memia spert sin in viadi da lavur. La consequenza: in chastì da 800 francs. El sez ha confermà in rapport dal portal online da la gasetta tessinaisa “La Regione”.