A la Fundaziun Marlene Porsche ha la regenza dal Grischun garantì ina contribuziun chantunala da maximalmain 232'300 francs per restaurar l'intern da la Casa Guberto a Soglio. L'edifizi d'impurtanza istorica caracterisescha considerablamain il maletg dal vitg da Soglio, argumentescha la regenza. La chasa d'abitar saja en in bun stadi e disponia per gronda part d'ina substanza architectonica istorica.

Bajetg da muntada istorica

La chasa cun mirs massivs da crappa rutta e cun in tetg da plattas da crap ha sviluppà sia cumparsa actuala durant pliras fasas da construcziun. L'edifizi era vegnì construì ils onns 1554 fin 1573 per il chapitani Dietegen von Salis. L'onn 1629 han Guberto e Dorothea von Salis engrondì la chasa. En blers lieus – tant a l'extern sco er a l'intern da l'edifizi – dattan fastizs perditga da la lunga istorgia da la chasa.