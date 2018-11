L'instituziun Polo Poschiavo survegn dal chantun Grischun ina contribuziun annuala da 200'000 francs per ils onns 2019 e 2020. Quai ha decidì la regenza grischuna. Sco quai ch'ella fa a savair duai il sustegn finanzial servir a la furmaziun supplementara professiunala da persunas ch'abitan e lavuran en il Grischun. Polo Poschiavo è in center da cumpetenza per furmaziun supplementara che porscha a la populaziun access a tecnologias novas sco per exempel e-learning.

