En il Puschlav è in töffist da 49 onns mort tar ina collisiun frontala cun in auto. L’accident è capità glindesdi saira sin la via principala tranter Le Prese e Brusio.

Sco quai che la polizia chantunala ha communitgà, saja l'automobilist vegnì sur la mesadad dal vial e lura collidà cun in töff che vegniva encunter. Suenter saja el anc collidà levet cun in auto. Il töffist saja vegnì catapultà radund set meters sin ils binaris da la viafier. Pervi da l’accident èn la lingia da la Viafier retica e la via dal Bernina stadas serradas per in tschert temp.

RR novitads 14:00