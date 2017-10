Tschintg milliuns francs per Bondo

Fin uss ha la Chadaina da Fortuna rimnà tschintg milliuns francs per las unfrendas da las bovas en Val Bregaglia.

Las Svizras ed ils Svizzers demussan gronda solidaritad cun ils da Bondo. L'agid immediat per ils pertutgads è a fin. 55 chasadas han survegnì mintg'ina tranter 2'000 e 10'000 francs. Quai ha communitgà la Chadaina da Fortuna.

Quant gronds ch'ils donns èn effectivamain na possian ins anc adina betg dir. En in proxim pass possian chasadas pertutgadas e firmas pitschnas e mesaunas dumandar per agid transitoric. Quai ha ditg la presidenta da la vischnanca Anna Giacometti.

Agid transitoric

L'agid transitoric pertutga en emprima lingia chasadas ch'han custs supplementars per locaziun, transports u cumpras ch'ellas na pon betg purtar sezzas. Tenor la Chadaina da Fortuna po quest agid transitoric cuzzar maximalmain fin a dus onns.

Er hotels, ustarias, butias, tancadis ed autras firmas pitschnas e mesaunas che fan marcantamain damain svieuta cumpareglià culs onns passads, dastgian dumandar per agid transitoric. Resguardadas vegnan latiers prestaziuns d'assicuranzas.

La gronda part da las donaziuns per Bondo vegn duvrà ils proxims onns per ils custs restants. Quai èn custs che n'han suenter las lavurs da reparaziun anc betg pudì vegnir pajads. Caritas Svizra regla quests affars per mauns da la Chadaina da Fortuna.

