Ulteriura bova a Bondo

Las fermas plievgias la notg da gievgia sin venderdi han laschà ir a val in'ulteriura bova sur il vitg da Bondo.

Sursiglir cuntegn supplementar L’armada a Bondo 8 spezialists da muntogna observan actualmain la costa dal Piz Cengalo. Sch'i dat bovas novas han els dad alarmar per interrumper las lavurs da rumida giu la val. L'armada ha gia discutà cun il chantun, tge mezs d'agid ch'ella possia porscher. Quels èn pronts per l'acziun – uschia cusseglier federal Guy Parmelin a l'ur dad in'occurrenza a Burgdorf.

La nova bova è vegnida da las 21.30

Las fermas plievgias da questa saira han laschà ir a val in'ulteriura bova sur il vitg da Bondo. Sco RSI scriva online saja il batschigl da retegniment vegnì emplenì e per part ì surora. Quest batschigl era vegnì svidà ils davos dis dal material da las emprimas bovas.

Autoritads avertì

Las autoritads da la vischnanca da Bregaglia avevan avertì d'ulteriuras bovas ord la Val Bondasca pervia da las plievgia. Plinavant era vegnì avertì da sa tegnair si en il territori prigulus. Bleras persunas han bandunà voluntariamain la zona periclitada en Bregaglia.

Betg panica, ma prevenziun

Las plievgias intensivas, ch'ils meteorologs han prevesì per la notg da la gievgia fin il venderdi a mezdi augmentian il ristg dad ulteriuras bovas che pudessan cuntanscher er Bondo.

Quai scriva il comune di Bregaglia en ina communicaziun a las medias. Duas chasas vischinas da la chasa communala a Promontogno vegnian preparadas per in'eventuala evacuaziun.

Svidar il batschigl da retegniment è il pli urgent

Al mument saja il pli impurtant da svidar il batschigl da retegniment per ch'i dettia spert nov spazi per material dad eventualas bovas novas. Quai vegnia fatg cun 16 baggers e radund 20 camiuns fitg gronds, di David Spinnler.

El è actualmain sper la chasa communala Bregaglia. Quella è bain a Promontogno, dentant gist sper il batschigl dal flum Bondasca e cun quai mo pauc sur la bova.

Hotel Bregaglia serra per questa stagiun

Fertant ch'auters sa preparan per in temp transitori, serra l'Hotel Bregaglia gist dil tuttafatg per questa stagiun. Els hajan tantas annulaziuns, ch'i na rendia betg da laschar avert.

