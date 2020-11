En il Grischun vegnan stimads mintga 10 onns tut ils edifizis. Tar quels na tutgan betg be las chasas en las vischnancas e las citads, mabain er las aclas ed ils clavads en las valladas. En la Val Bregaglia datti edifizis ch’èn anc betg documentads en las actas dal Chantun. Davide Fogliada, l’architect bregagliot ha perquai survegnì avant dus onns l’incumbensa dal chantun da documentar tut quels edifizis.

Legenda: Davide Fogliada piglia sut la marella mintga edifizi e documentescha ils detagls RSI

Documentà 1'000 edifizis

Adina puspè sa metta Davide Fogliada numnadamain sin via tras ils guauds e las spundas e documentescha tut ils clavads, las aclas ed ils rusticos da la Val. En tut la Val Bregaglia ha Davide Fogliada chattà bun 1'000 edifizis. Las expertisas na gidan betg be per savair, tge edifizis ch’èn nua. Tras la lavur po er vegnir definì tgenins che vegnan mantegnids e tgenins ch’ins lascha ir en muschna.