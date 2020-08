Las lavurs vid la punt Marlun sajan terminadas, scriva la vischnanca da Bregalia. Ella resta dentant serrada per il traffic enfin che tut las lavurs vid la via forestala èn terminadas.

Dapi il 2017 è la Val Bondasca serrada pervi da la bova al Piz Cengalo. La punt da lain è vegnida concepida per che camiuns per lavurs forestalas possian passar.

Betg stà simpel

Cun ina lunghezza da circa 30 meters ed ina ladezza da quatter meters, saja la stretgezza stada la pli gronda sfida da la construcziun. Perquai han ins stuì far per mez ils purtaders en artg per pudair far il transport. Sin il plazzal han ins lura puspè montà ensemen las duas parts dal purtader.

Il Telesguard aveva rapportà il zercladur: