La regenza ha approvà in project per curreger l'access da la Via al Lago di Poschiavo. L'access da la via na correspundia betg pli al standard d'ozendi, scriva il chantun. Quella saja memia stretga e chaschunia problems en cas da bler traffic e durant l'enviern. Ultra da quai saja la surstructura da la via en in nausch stadi.

Perquai duai l'access «Miralago Sid» uss vegnir construì tenor las normas actualas – quai sin ina lunghezza da var 250 meters. Tranter auter èsi previs da construir in nov vial per sviar a sanestra e da schlargiar la Punt Miralago Sid.

Ils custs totals per il project èn calculads cun enturn 3,6 milliuns francs. Damai che la punt – che sparta la via chantunala e che maina sur il Poschiavino – tutga a la vischnanca da Brusio, sto lezza pajar ils 800'000 francs ch'èn previs per schlargiar quella.