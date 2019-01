Gia ils onns 2010 e 2014 aveva l'interpresa da skis Zai stuì reducir l'agen chapital. Sco quai ch'i resorta uss dal Fegl uffizial dal Grischun reducescha Zai – ch'è domicilià da nov en la vischnanca Bregaglia – anc ina giada l'agen chapital. La valur da las aczias nominalas vegn reducida da 25 francs sin 2.50. L'intent è dad eliminar uschia ina bilantscha deficitara. Il chapital da fin uss 3,5 milliuns francs sa diminuescha per consequenza sin in dieschavel da la valur. Grazia ad in augment dal chapital crescha quel dentant gist puspè sin in milliun francs.

L'augment succeda per gronda part cun cumpensar pretensiuns finanzialas avertas en l'autezza da 533'000 francs. Sco il CEO da Zai, Benedikt Germanier, ha declerà envers la gasetta Südostschweiz, sa tractia tar las pretensiuns da debits cumulads dals ultims quatter onns che vegnian cuvrids intern cun emprests d'acziunaris. Ils acziunaris desistian da lur dabun per uschia pussibilitar a l'interpresa ina nova entschatta.

I dettia persunas che sajan prontas dad investir en la marca da skis da luxus. L'emprim saja dentant necessari da far ina rectificaziun da la bilantscha, ha Germanier declerà vinavant a la gasetta Südostschweiz. Ultra da quai saja il chapital d'aczias stà fixà memia aut e na correspundeva uschia betg a la svieuta da l'interpresa.

