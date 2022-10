A Tavau datti davent dal december in nov sistem da bigliets per ir cun il traffic public. Cuira e l'Engiadin'Ota suondan lura l'onn che vegn.

Il coc dal nov sistem da bigliets èn radund 400 novs automats, quels èn l'emprim da chattar a Tavau. Là vegn lantschà il nov sistem che remplazza il sistem actual in pau antiquà. Actualmain pon ins en ils bus da Tavau, Cuira e da l'Engiadin'Ota numnadamain be pajar bar. Quai sa mida cun ils novs automats. Tar quels pon ins retrair il bigliet directamain sin la carta da banca, sin la carta da credit u sin il Swisspass – ed er directamain pajar cun questas cartas. La gruppa en mira èn cunzunt turists e turistas che na vulan ni pon betg duvrar l'app da la SBB, nua ch'ins po er retrair bigliets per il traffic public.

75% da quels che dovran en il Grischun il traffic public èn turists. Quai è pia nossa gruppa en mira che duai avair in access uschè simpel sco pussaivel.

Il nov sistem funcziuna via chips da EMV, in standard global che pussibilitescha er da schlargiar la purschida per exempel sin pendicularas. Plinavant va il chantun da quai anora ch'il sistem vegn ad esser standard en Svizra en intgins onns. En auters pajais e citads saja quai gia il cas, uschia Thierry Müller. I saja cler ch'i dovria ina fasa transitorica e che gist glieud pli veglia dovria il cumenzament forsa anc in zic agid per vegnir ad in bigliet. Il sistem saja dentant uschè simpel ch'er glieud che n'è betg affina a la tecnica possia duvrar el senza problems.

Jau sun persvas, sch'ils clients han duvrà il nov sistem ina giada lura na vulan els betg pli turnar enavos.

Dasper las cartas da banca ed il Swisspass datti er anc ina varianta nua ch'ins po retrair ina carta da pre-paid per 10 u 20 francs. Sin questa pon ins lura er chargiar il bigliet, ins giaja dentant da quai or che quai vegnia duvrà damain u be sch'ins ha emblidà il Swisspass a chasa. En funcziun va Venda sco emprim a Tavau, e quai il december cun il nov urari. L'auter onn vegnan lura tiers Cuira e l'Engiadin'Ota. I vegnia dentant en tuttas regiuns a dar fasas transitoricas.