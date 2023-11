Precis avant in mais ha cumenzà il conflict en il Proxim Orient. Dapi quel di pretendi puspè in sforz supplementar sch'i va per bajegiar punts tranter la cuminanza giudaica e la cuminanza muslima. Ed exact quai – da bajegiar punts tranter las differentas religiuns – è ina da las finamiras dal «viadi da tren interreligius» che ha gì lieu la dumengia passada en il rom da «l'emna da las religiuns» svizra.

Quel tren ha fatg in viadi dal tempel hinduistic a Vaz Sot, tar la pitschna sinagoga a Tavau e sco davos tar la moschea bosniaca a Cuira. Cun passentar in entir di ensemen, emprender ad enconuscher in l'auter, pudair far dumondas e survegnir invistas en las differentas religiuns e lur praticas – creschia la chapientscha e sa reduceschan pregiudizis.

Ed uschia è la speranza gronda – tant tar las organisaturas, sco era tar las participantas ed ils participants – che quella lavur interreligiusa portia fritgs e procuria per ina vita en convivenza paschaivla era en temps da conflict.