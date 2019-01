Or da Telesguard dals 22.01.2019.

La Viafier retica paja 330'000 francs a 19 miniers dal tunnel d'Alvra

Firma patruna dals miniers era ida concurs il 2017

Durant in mais han ils lavurers stuì desister da lur paja

Miniers han stuì desister sin almain 700'000 francs

Avant bun in onn aveva la firma taliana Condotte stuì annunziar concurs. Quai avevan era 19 dals 40 miniers dal tunnel d’Alvra sentì. Els han lavurà durant il mais december 2017 senza paja, prestaziuns socialas e n'han betg survegnì lur 13avla paja. En tut han ils 19 lavurers stuì desister sin almain 700'000 francs.

Uss, in onn pli tard, ha la Viafier retica decidì da pajar 330'000 francs ord l'atgna cassa als miniers. Quai ha confermà il substitut dal directur e manader da l'infrastructura da la Viafier retica, Christian Florin envers RTR.

Ils miniers èn ils davos ch'han merità da stuair desister da lur paja

Viafier retica paja – dentant mo la summa netta

Durant il december 2017 han ils miniers stuì desister d'ina paja brutta d'almain 700'000 francs. Pervia che Condotte aveva annunzià concurs, n'avevan els betg survegnì la paja dal december, las prestaziuns socialas e la 13avla. La Viafier retica vul dentant pajar be la summa netta. Quai sajan ils daners ch'ils lavurers avessan survegnì uschia ni uschia, ha ditg Florin. Per dapli na sappia e veglia la Viafier retica era betg star bun. Ina donaziun n'èn ils daners dentant betg, la retica spetga da survegnir enavos ils daners dals sindicats, cura che lezs han schlià il conflict cun Condotte. Ord quest motiv haja la Viafier retica era serrà gì in contract cun il sindicat Unia che represchenta ils miniers en la dispita.

Tgi è responsabels per tge?

Cunquai che la Viafier retica aveva surdà l'incumbensa da construir il nov tunnel d'Alvra ad in consorzi da lavur, avevan ils miniers da Condotte pudì lavurar vinavant, era sche la firma patruna era ida concurs. Las duas firmas restantas dal consorzi avevan surprendì ils miniers ed uschia era lur pajas. Sin ils daners dal december han 19 dad els dentant stuì desister enfin qua. Quai pervia che la procedura da concurs en l'Italia n'è anc betg a fin. Cunquai n'è era betg cler sch'ils miniers e la Viafier retica survegnan anc enavos ils daners.

Il nov tunnel d'Alvra duai vegnir averts sche tut va tenor plan il 2021.

