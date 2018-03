Grischun - Viafier transporta bagascha sin via

Dapi il december 2016 è la Viafier federala responsabla en l’entira Svizra per ils transports da la bagascha. Uschia era per la Viafier retica. Tranter Cuira e San Murezzan e da Landquart a Tavau vegnan quels transports fatgs sin via, e betg sco pli baud sin binaris.