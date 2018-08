Conflicts tranter las duas partidas sun enconuschentas en bleras regiuns Grischunas. Cas da sabotascha èn però fin uss be enconuschents en l'Engiadina e la Val Müstair. Quai ha er confermà la Polizia chantunala sin dumonda dad RTR. Er in trend vers dapli cas perquai ch'i haja dapli velos na possian els betg constatar, uschia il pledader, Markus Walser.

Il tema n'occupa betg dapertut tuttina fitg

Il directur da turissem a Lai, Bruno Fläcklin p. ex. ha ditg ch'els hajan bain adina puspè reclamaziuns, però cun in telefon u ina resposta en scrit sajan quests conflicts per il pli svelt schliads. La regiun da Lai ha plinavant gia instradà mesiras per separar tschertas sendas u parts da sendas en lieus fitg privlus. Autras regiuns sco l'Arena Alva n'han tenor els nagins conflicts tranter ciclists e peduns uschè che els n'han betg vulì s'exprimer tar il tema.

Tar Surselva Turissem tegnan ils responsabels gia dapi dus fin trais onns en egl il svilup tar ils e-bikes. Tenor la manadra dal Marketing Anja Beive dettia quai massivamain adina dapli velos electrics, che sajan er da viadi sin las sendas da viandar. I saja propi uras da reagir, ma mesiras concretas stoppian els anc discutar.

Appel a toleranza vicendaivla

Per che peduns e ciclists vegnan or bain in cun l'auter, appelleschan pliras destinaziuns cun tavlas ed ulteriuras infurmaziuns a la toleranza vicendaivla. Là vegn appellà da surpassar ils peduns cun tempo bass, u per cruschar en lieus stretgs duessan ils peduns ir da la vart. Quests tips da cumportament chattan ins per exempel sin tavlas a Lai u er en la regiun da Tavau/Claustra.

En la Val Müstair èsi previs da chanalisar pli fitg las duas gruppas d'interess, per che mintga gruppa haja spazi per ses hobi. Separar sendas saja tenor Livio Conrad, il responsabel per l'infrastructura turistica, però l'ultima schliaziun. Er els veglian promover uschè lunsch sco pussaivel la coexistenza.

I na brischa anc betg, ma...

Il directur da Grischun Vacanzas, Martin Vincenz, ha pli u main la survista da l'entir chantun ed el è da l'avis ch'i na saja anc betg critic. Ma i saja da s'engaschar per evitar novs problems. Uschiglio èsi tenor el suenter d'introducir reglas u prescripziuns ch'ins n'haja mai vulì. Per ch'i na vegnia betg uschè lunsch è ses recept: infurmar, discussiunar in cun l'auter, sensibilisar e persequitar tge che capita.

