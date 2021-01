Las navadas han procurà per impediments sin via e binaris. Ed er il privel da lavinas è per part anc aut. Ina survista da la situaziun actuala.

En Grischun è la situaziun puspè sa calmada suenter las navadas. Plirs vitgs ch'eran isolads èn puspè cuntanschibels. Uschia per exempel la Val Stussavgia. Lavinas na sajan fin uss betg vegnidas giu sin las vias ed er il dumber d'accidents sin via na saja betg stà extraorinari cun otg.

Vias serradas ed impediments:

tranter Martina ed il cunfin

tranter Vinadi e Spissermühle (sviament via Pfunds)

pass dal Lucmagn è serrà ord raschuns da segirezza

Er ulteriuras vias lateralas èn anc serradas. Qua chattais Vus la survista detagliada da l'Uffizi da construcziun bassa., il link avra en ina nova fanestra

La situaziun tar il traffic da tren

Sa calmada è er la situaziun sin la lingia da la Viafier retica. Pliras lingias èn puspè avertas uschia er quella tranter Susch e Zernez.

Trajects da trens interruts:

Tavau Plaz e Filisur (nagin remplazzament pussaivel)

sur il pass Alpsu - tranter Dieni ed Andermatt

Per persunas che viageschan cun il tren, recumonda la viafier vinavant da s’infurmar davart la situaziun actuala via urari online e da planisar en dapli temp per il viadi.

Grond privel da lavinas

En la gronda part dal Grischun regia il mument in privel da lavinas considerabel – stgalim 3 da 5. Per la vart dal nord dal Rain annunzia l'institut da naiv e lavinas a Tavau vinavant in privel da lavinas grond – stgalim 4. Quai annunzia l'Institut da naiv e lavinas a Tavau, il link avra en ina nova fanestra.