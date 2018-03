La suprastanza da las vischnancas da concessiun grischunas propona a las vischnancas da metter da la vart 1,5 promils da lur entradas dals tschains d'aua. Quai per in eventual referendum.

In referendum vegniss lantschà sch'il parlament naziunal decida da sbassar ils tschains d'aua. Actualmain è quel tar 110 francs per ura kilowatt. La retenziun da 1,5 promils correspunda a 100'000 francs. Vis sur l'entir Grischun è quai bain ina pitschna retenziun, di Not Carl, dentant in mussament che las vischnancas sajan semtgadas per in cumbat.

L'impurtant è: I dovra in segn envers la Bassa che nus manegiain serius. Sche i va per 60 milliuns stuain nus trair en consideraziun tut, fin ad in referendum.

Per prender in referendum stoppia ina radunanza da delegads extraordinaria decider. Not Carl è persvas d'avair bunas schanzas cun in referendum. La regulaziun actuala dals tschains d'aua scada la fin dal 2019.

