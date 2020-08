Questa stad è la stad perfetga per far iert. Ma pertge? Perquai che nus na pudain betg ir lunsch en vacanzas ed era betg a festivals gronds. Persuenter vegnin nus probabel a passentar bler temp a chasa. Pia laschain ir liber la stagiun e zerclain, semnain e racoltain.

Questa stad datti vlogs en iert. Davent dal sem fin a la racolta rapporta nossa redactura Nina Defuns dal progress da l'agen iert. Era voss tips per far iert en tschertgads.

Il sisavel vlog en iert

Tge far cun tut ils zuchettis?

Zuchettis, finotg e tomatas - e quai mintga di. Nina raccolta il mument pli bler che quai ch'ella vegn da mangiar. Perquai ha ella decis da fermentar ses legums. Co quai va, vesas ti en il vlog.

E tge faschessas ti cun tantas verduras?

Il tschintgavel vlog en iert

Il pli bel temp

I marscha gist bler en iert. Blers legums e fritgs èn madirs ed i è il temp da la raccolta. Per quai vlog ha Nina visità Carmen Blumenthal da Vella. Ella fa gia l'entira vita iert ed ha raquintà a Nina, pertge ch'ella ha cumenzà gia cun tschintg onns a far iert.

Il quart vlog en iert

Tura dad iert

Tut crescha ad in crescher e perquai èsi temp per il quart vlog en iert. Nina fa ina tura d'iert e mussa co i stat cun las verduras. E lura telefonain nus a Carmen Blumenthal da Vella - per mirar sche ella lascha vegnir sperasora nus en ses iert.

Il terz vlog en iert

Nagin gust da zerclar

Oz raquinta Nina en ses vlog en iert da muments che n’èn betg uschè cools. Per exempel cura ch'i va per zerclar.

Ma ella va era a la tschertga d’in tric co vus stuvais zerclar pli pauc e bagnar pli pauc. Avais mirveglias?

Il segund vlog en iert

Tgi dovra schon in plan per semnar in pèr legums?

Quai è Nina sa dumandada avant ch'ella ha emprendì d'enconuscher Rosa Hunger. Lezza raquinta pertge ch'in plan è impurtant e mussa gist a nus ses iert a Cuira.Uschia ha quai tuttina dà in plan per l'iert da Nina e suenter èsi finalmain stà uschè lunsch: temp per semnar!

L'emprim vlog en iert

Volver, suar, lavurar – tgi che vul in iert sto lavurar.

Quai ha era nossa redactura Nina Defuns sentì las ultimas emnas. Per fortuna ha Guido Albin dà ad ella tips e trics co volver l’iert. E l’iert da Guido Albin avain nus era gist visità.

Tschertgà: tips e trics da far iert

Sche vus avais in pau idea da far iert as annunziai via e-mail a «social@rtr.ch». Cun voss tips e trics realisescha Nina lura in iert. Quels tips e trics e voss agens bels ierts vegnan lura ad esser part dals vlogs en iert. Uschia pudain nus parter in cun l'auter il plaschair da far iert e gidar in a l'auter.