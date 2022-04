Plinavant vegn definì per exempel, tge post ch'è responsabel per l'instrucziun d'uffants u sfidas en connex cun la collocaziun. Il chantun ha definì tranter auter il suandant:

Persunas ch'han basegn da protecziun e ch'èn collocadas en instituziuns chantunalas survegnan sustegn da l'Uffizi da migraziun e dretg civil.

ch'han basegn da protecziun e ch'èn collocadas Persunas ch'han in document «S» e ch'han chattà in alloschi tar ina famiglia ospitanta u en in'abitaziun privata, vegnan sustegnidas dal Servetsch social chantunal regiunal cumpetent en il sectur da l'agid social persunal ed economic.

e ch'han chattà in vegnan sustegnidas dal L'instrucziun d'uffants e da giuvenils che n'èn betg collocads en in alloschi collectiv dal chantun ha lieu en las vischnancas da domicil correspundentas da las persunas. La cumpetenza chantunala ha l'Uffizi per la scola populara ed il sport.

che n'èn ha lieu da las persunas. La cumpetenza chantunala ha Persunas che n'han betg in document «S» (visum turistic da 90 dis) e ch'èn collocadas tar ina famiglia ospitanta u en in'abitaziun privata, vegnan sustegnidas dal Servetsch social chantunal regiunal cumpetent en il sectur da la cussegliaziun sociala persunala.

Per realisar tut las incumbensas en connex cun la guerra en l'Ucraina dumonda la regenza la cumissiun da gestiun per ulteriurs credits da 53 milliuns francs. La regenza quinta che la Confederaziun vegnia a surpigliar 40 milliuns francs.

Coordinar acziuns privatas cun autoritads

En Grischun han actualmain 263 persunas fugidas chattà alloschi tar persunas privatas. La regenza fa attent en quest connex, ch'ina tala situaziun possia esser ina sfida per tuttas duas varts. Plinavant na saja betg mintga alloschi adattà. Perquai na duai ina tala decisiun betg vegnir fatga a la svelta. Per evitar ch'i dettia problems en quest connex duain acziuns da collocaziun da famiglias grondas e da gruppas da 10 persunas e dapli vegnir coordinadas cun las autoritads chantunalas.

Legenda: Tenor clav da repartiziun vegnan 3% da las persunas fugidas ch'arrivan en Svizra en il Grischun. Keystone

Spetgà fin 9'000 persunas

Il chantun Grischun ha dumbrà fin uss 381 persunas fugidas ord l'Ucraina cun il status «S» confermà. 263 dad els hajan chattà dimora tar persunas privatas, 104 sajan vegnidas collocadas en in center da registraziun u in center da transit. Mintga di arrivian radund 30 novs fugitivs, surdads dal Secretariat da stadi per migraziun, scriva la regenza grischuna. Tenor clav da repartiziun vegnan 3% da las persunas fugidas ch'arrivan en Svizra en il Grischun. Maximalmain stoppian ins quintar cun tranter 200'000 en fin 300'000 fin la fin da l'onn – ed uschia var 6000 fin 9'000 persunas per il Grischun.

