Trais dals tils da tschaiver pli enconuschents da la Surselva èn gia vegnids stritgads: Quels da Mustér, da Trun e da Glion. Il chantun n'ha betg dà la lubientscha, quai conferma tranter auter era la presidenta da «Las Lieurs da Trun» Andrea Moser-Giger. Tant pli gronda è la speranza per intginas guggas ch'ellas possian almain far la saira da tschaiver.

Almain la saira da tschaiver

A Glion per exempel duai dar ina festa la saira en halla da gimnastica ed il suentermezdi vegn l'areal enturn serrà giu ed i duai dar differents stans da maglia, uschia il president da las Grischalottas Glion/Falera, Stefan Arpagaus. Senza controlla da certificat na giessi dentant betg.

Quai san era tschellas guggas e ston sa dumandar sch'ellas vulan insumma organisar il tschaiver sut quellas circumstanzas. La musica da tschaiver Trun e quella da Sedrun n'han enfin ussa almain betg gì la saira da tschaiver. E sco quai ch'il president da las Fifferlottas da Segnas, Maurus Tuor di, saja la regla 2G+ il mument la suletta pussaivladad per pudair organisar insatge.

Program alternativ

Era las Latiarnas Danis/Tavanasa e las Bagordas Mustér vulan almain far in program alternativ. Concerts en in rom pitschen per exempel en ils territoris da skis. Tge che saja dentant propi pussibel, stettia anc en las stailas, di la dirigenta da la musica da tschaiver da Mustér, Jasmin Bearth.

Nagin tschaiver a Savognin e Sumvitg

En intgins lieus na vegni quest onn dentant betg a dar tschaiver: Per exempel a Savognin tar ils Fetters Sursetters ed a Sumvitg tar las Zoclas. Pervia da la situaziun da corona èn els sa decidids da betg organisar il tschaiver.

Exercizis cun 2G+ betg ideal

Puncto exercizis han las bleras guggas in'opiniun sumeglianta: Sunar cun resguardar la regla da 2G+ n'è betg ideal. Dad ina vart sclaudian ins uschia las persunas betg vaccinadas u guaridas, da l'autra vart sajan fitg blers betg pronts da mintga giada far in test avant l’exercizi. Las bleras guggas èn sa decididas da far pausa enfin almain mez schaner ed il pli tard la fin dal mais alura decider co vinavant.