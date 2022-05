Dus letgs per bundant 3'000 francs la notg u ina villa per 11'000 francs la notg. Offertas sco quellas èn da chattar ina pluna sin plattafurmas online, nua ch'ins po tschertgar ina stanza per pernottar a Tavau durant il WEF. Il directur da turissem Reto Branschi n'è insumma betg cuntent cun quellas offertas che vegnan da persunas u organisaziuns privatas. Quai na saja betg en l'interess da Tavau. Entant ch'ins haja pudì chattar cunvegnas cun l'hotellaria e ch'i funcziuneschia era cun ils pretschs, èn quasi liads ils mauns tge che pertutga las offertas privatas.

audio WEF: Pretschs d'alloschis auts a Tavau 03:58 min, aus Actualitad vom 19.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 58 Sekunden.

L'hotellaria n'è betg il problem. E che nus pudain schliar il problem cun las offertas privatas dubitesch jau.

Tuttina datti adina puspè singulas offertas d'hotels che dumondan pretschs extrems. Quai sajan dentant cas singuls, di Branschi. Sch'ina stanza resta enavos, augmentan ils hotels magari il pretsch per tut tenor vegnir liber da quella. Dentant per in pretsch che na correspunda betg a las stanzas gia fittadas. Cun excepziun da 3 hotels a Tavau han tuts ina cunvegna cun il WEF. Els mettan a disposiziun 85% da las stanzas per il WEF e pon dumandar per quellas maximalmain 20% dapli che usità. E quai para da funcziunar. Er il WEF è cuntent. Uschia scriva quel sin dumonda dad RTR:

Il forum mundial d’economia è cuntent cun la buna collavuraziun cun ils partenaris da l’hotellaria e da la parahotellaria ed engrazia per quella.

Quest onn pon ins survegnir l'impressiun ch'ils pretschs èn dentant era minim pli bass per las offertas privatas. Il landamma da Tavau, Philipp Wilhelm, suppona che quai haja da far cun il fatg ch'il WEF è quest onn durant la stagiun morta e ch'il WEF è pli pitschen che usità. Uschia è l'offerta sin il martgà pli gronda che uschiglio e la dumonda pli pitschna.

Nus na pudain betg seser dasper las persunas privatas che mettan online lur offertas e far attent tge consequenza che tals pretschs han.

La dumonda resta dentant, sch'il svilup è persistent – cura ch'il WEF è puspè l'enviern e pli grond. Wilhelm sco era Branschi èn sceptics che las offertas privatas vegnian a sa miglierar – anzi.