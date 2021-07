1 / 5 Legenda: 130 documents davart process da strias han ins chattà. RTR, Anna Caprez 2 / 5 Legenda: En il Museo Poschiavino datti in'exposiziun speziala. RTR, Anna Caprez 3 / 5 Legenda: RTR, Anna Caprez 4 / 5 Legenda: Las 130 persunas èn mortas en maniera crudaivla. RTR, Anna Caprez 5 / 5 Legenda: Cun questa guglia èn las strias vegnidas torturadas. RTR, Ulrica Morell

130 documents descrivan la persecuziun da las strias durant il 17avel e 18avel tschientaner en Val Poschiavo. Igl è in chapitel fitg stgir, barbar che vegn illuminà tras l’exposiziun speziala en il Museo Poschiavino.

Ils 130 process èn las perditgas dad in temp, nua che cretta e superstiziun, il bun ed il nausch stattan visavi in a l’auter. Per la perdita da la racolta, per malsognas ni era per ina mort nunspetgada era da chattar in culpabel – e quai eran per gronda part dunnas u uffants. La pli giuvna era be 12 onns veglia. Sut tortura crudela han las atgisadas confessà lur colliaziun cun il diavel ed èn vegnidas stgavazzadas e suenter arsas – tut quai en preschientscha da la populaziun.

L’exposiziun speziala, represchentaziuns da teater e referats duessan animar da reflectar davart violenza e temas – durant il passà ma era en il temp dad oz.