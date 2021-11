InnoQube – innovaziun en in cubus. Quest cubus ha gì oz l'emprima badigliada suenter lunga planisaziun, lavurs da preparaziun ed intgins spustaments. Dapi il 2017 lavuran Franco Quinter ed Andreas Zindel vid il InnoQube. L'entschatta dal project era il plan dad esser a fin l'atun 2019. Però cumenzan las lavurs pir uss. A fin vegn il project ad esser cun la fin da l'onn 2023. Davent dal 2024 pon lura firmas e start-ups sa chasar en il InnoQube al ur dal Rossboden a Cuira.

audio Emprima badigliada suenter lunga planisaziun dal InnoQube a Cuira 04:00 min, Actualitad dals 05.11.2021. laschar ir. Durada: 04:00 minutas.

Silicon Valley 2.0

Sin ina surfatscha da 11'200 meters quadrats duai vegnir perscrutà e lavurà. Il bajetg porscha sur trais auzadas bun 300 plazzas da lavur, divers spazis per collavuraziun e sesidas, ina arena per occurrenzas, ina ustaria ed ina structura dal di per uffants. Il InnoQube è era accessibel per la publicitad. Cun il project vulan els porscher a persunas innovativas in center che duai avair effect sur las Alps. I dettia gia interessents, ma contracts concrets na dettia anc betg. Els vulan numnadamain anc restar averts. In partenari dal InnoQube vegn la firma Microsoft ad esser, els na vegnan dentant betg a sa chasar en il center mobain collavurar cun il InnoQube davent dal TheCircle a Turitg. Quantas firmas che pon sa chasar en il InnoQube n'è betg definì. I duai daventar ina sort Silicon Valley.

Igl è bel da vesair co la citad da Cuira sa sviluppescha. Jau crai ch'i dat al Rossboden ina regiun interessanta, ina sort «hub» per il futur cun differentas innovaziuns e quai betg mo en il InnoQube, mabain sin l'entir areal.

1 / 4 Legenda: Il center vegn bajegià al Rossboden a Cuira. MAD 2 / 4 Legenda: L'emprim pass per il InnoQube è fatgs. RTR, Anna Selina Quinter 3 / 4 Legenda: Qua duajan en il futur fatschentas innovativas sa chasar. MAD 4 / 4 Legenda: Il center en il InnoQube duai regurdar ad ina arena averta. MAD

Gugent vulan els era collavurar cun auters centers d'innovaziun e nizzegiar sinergias. Finanzià è il center da la firma ITW. Quest investur ha era gia sustegnì auters projects en il chantun. Tranter auter il JUFA-Hotel a Savognin ed il project Serletta Süd a San Murezzan. Tar il chantun n'ha il InnoQube betg dumandà per sustegn finanzial, uschia hajan els era pudì realisar pli svelt il project. En tut ha il bajetg custà 25 milliuns francs, il manaschi è finanzià da la «InnoQube Swiss AG» sez cun sustegn da fatschentas ch'èn intressadas da sustegnair il project.