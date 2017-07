Institut Otalpin Ftan – novas perspectivas

L’Institut Otalpin Ftan SA po augmentar ses chapital d’aczias per 5 milliuns francs. L’augment succedia en dus pass fin la fin da l'onn: En in emprim pass sajan 4 milliuns francs vegnids pajads fin ils 25 da fanadur.

Il matg da quest onn ha l’Institut Otalpin Ftan SA inizià in auzament dal chapital d’aczias cun la finamira da generar in chapital supplementar da 5 milliuns francs – quai cun aczias d’ina valur nominala da 25.- francs cun ina valur da cumpra da 42.- francs netto. Sco la societad ha communitgà po quai auzament da chapital d’aczias vegnir realisà en dus pass. En l’emprim pass èn per ils 25 da fanadur vegnì pajads en 4 milliuns francs. Ed entaifer ils proxims 6 mais suondan anc 1 milliun francs. Cun quellas mesiras cuntanscha l’Institut Otalpin Ftan SA ina finanziaziun solida.

Grazia al sustegn d’acziunaris d’enfin ussa, da la vischnanca da Scuol e d’auters investurs da la Bassa han pudì vegnir generads 3 milliuns francs. Il partenari strategic da l’Institut Otalpin, la SCC Education Group AG s’ha participà cun 2 milliuns francs a l'auzament dal chapital d’aczias.

Jon Peer, il president dal cussegl d’administraziun da la Institut Otalpin Ftan SA, ha declerà, ch’el saja fitg cuntent, ch’els hajan cun success pudì auzar il chapital d’aczias. Uschia saja pussaivel da sviluppar l’institut a moda durabla.

