La Swisscom ha fatg in zic pli pauc gudogn il 2017. Cumpareglià cun il 2016 è quel sa sbassà per 2,2% sin 1,57 milliardas francs. Tuttina ha il concern da telecommunicaziun savì augmentar la svieuta per 0,2% sin 11,66 milliardas francs. Medemamain è il resultat da gestiun avant amortisaziuns (EBITDA) creschì per 2 milliuns francs sin 4,295 milliardas francs.

Per l'onn passà sa la Swisscom preschentar cifras solidas, sco ella scriva sezza. Tuttina annunzia l'interpresa da vulair reducir ils custs fin il 2020. E quai betg sco annunzià fin uss per 60 milliuns francs ad onn, mabain gist per 100 milliuns mintg'onn.

2000 plazzas pli pauc che l'entschatta dal 2016

Per consequenza vegn il concern a stritgar ulteriuras 700 plazzas. Fin la fin dal 2018 vul la Swisscom uschia reducir il dumber da plazzas sin anc 17'000 plazzas a temp cumplain. Cumpareglià cun l'entschatta dal 2016 munta quai fin là ad ina reducziun da 2'000 plazzas da lavur.

