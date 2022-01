È Angela Merkel in ailien reptiloid? Procura la vaccinaziun encunter corona disfuncziuns erectilas? Ha l’industria solara procurà il stgaudament dal clima or da raschuns strategicas da marketing? A tgi sai jau anc crair? Quai sa dumonda l’uman confus – a tgi vuless jau anc crair? La confidanza en la muntanera è vegnida pli e pli pitschna. Ins vegn educà critic, ins è unic – nagin na vul pli esser ina nursa obadaivla. Il concept per ses program ha Luca Maurizio gì gia avant la pandemia, el haja dentant adattà quel. Corona saja uschè actual, ch’ins na possai betg ignorar questa tematica.

Pli baud vegnivan quels che pretendevan insatge intelligent brischads. Oz poss ti raquintar la pli gronda tuppadad, e chattas tuttina anc in pèr followers en la rait.

Il model dal triep

Ma sch’igl ans plascha u betg, sur mellis onns ha la natira tschernì per yaks, lufs, delfins, furmias ed umans il model da success: il triep. Cun umor raffinà inscenescha Luca Maurizio sias enconuschientschas dal triep e mussa visiuns bizaras, visiuns concepidas da persunalitads grischunas che duessan midar la direcziun dals trieps, e restabilir la confidenza en la roscha.

1 / 5 Legenda: Luca Maurizio durant la producziun. RTR, Giana Maria Cantieni 2 / 5 Legenda: Ses program «Fake News» ha gì premiera a Cuira. RTR, Giana Maria Cantieni 3 / 5 Legenda: Luca Maurizio en acziun cun sia buatscha da la Val Bregaglia – suenter il humanissem vegn il humusissem. RTR, Giana Maria Cantieni 4 / 5 Legenda: Il Bregagliot en plaina acziun sin tribuna. RTR, Giana Maria Cantieni 5 / 5 Legenda: La nova religiun il pastafarianissem fa era part dal program satiric. RTR, Giana Maria Cantieni

Satira – nagins tabus

Luca Maurizio accentuescha ch’el na fetschia betg comedy mabain satira. Ses program duess divertir mabain era far ponderar, mintgatant stoppia era far in zic mal. Per el na dettia nagins cunfins tematics tar la satira, i saja adina ina dumonda sco ch’ins tractia tschertas tematicas, ins stoppia far quai cun respect.