Ils workshops mainan Fanie Wirth e Niculin Detrekoey da la Federaziun svizra dals parlaments dals giuvens. La finamira: Las giuvnas e giuvens dal stgalim secundar duain emprender d'enconuscher il nov sistem d'eleger, chapir l'impurtanza da quel e savair tge gremis che vegnan elegids. La differenza cun il proporz dubel, il nov sistem d'eleger vegnan mussads cun exempels concrets.

Giuvnas e giuvens duain sa sentir capabels da sa participar politicamain ed inoltrar lur giavischs cura ch'els èn maiorens.

Gieu d'eleger

Cun partidas fictivas ed in chantun fictiv pon las scolaras ed ils scolars gist empruvar il sistem d'eleger. Els pon perfin votar sin lur telefonins per las candidatas ed ils candidats. Ils resultats vegnan projectads directamain en l'ala ed in diagram mussa la repartiziun da las vuschs. Uschia èsi pussaivel da cumparegliar ils differents sistems d'eleger e lur effects sin ils resultats finals. Il gieu fa pli palpabel l'entira teoria per las giuvnas ed ils giuvens che han per gronda part per l'emprima giada contact cun la tematica.

Il resun dals giuvenils è fitg positiv.

Teoria e pratica

1 / 4 Legenda: Fanie Wirth declera ils differents sistems d'eleger RTR, GIANA MARIA CANTIENI 2 / 4 Legenda: Partidas fictivas en il gieu d'eleger. RTR, GIANA MARIA CANTIENI 3 / 4 Legenda: Scolaras e scolars vesan immediat ils resultats da lur elecziun. RTR, GIANA MARIA CANTIENI 4 / 4 Legenda: Ils giuvenils pon eleger digital e silsuenter cumparegliar ils differents sistems d'eleger. RTR, GIANA MARIA CANTIENI

Il Grischun elegia ils 15 da matg per l'emprima giada ses parlament tenor il nov sistem d'eleger, il proporz dubel.