L'Uniun da la magistraglia grischuna, LEGR, pretenda ina facilitaziun da vegliadetgna pajada ch'è gista. Vul dir ina facilitaziun da vegliadetgna en furma d'ina ulteriura emna da vacanzas. Quella duai era dar per scolastas e scolasts che lavuran a temp parzial. Quai han decis ils delegads e las delegadas da la LEGR a chaschun da la radunanza a San Murezzan.

Entant che collavuraturas e collavuraturs tar l'administraziun chantunala survegnan ina facilitaziun da vegliadetgna en furma d'ina emna supplementara da vacanzas, survegnan be persunas d'instrucziun che lavuran 100% quella cumpensaziun. Tgi che lavura pli pauc na survegn savens nagut. Persunas che stattan curt avant la pensiun sajan dentant sut in grond squitsch, entras novas furmas d'instrucziun e la digitalisaziun. Blers fissan cuntents da pudair reducir il pensum en quella vegliadetgna, na fetschian però betg quai, perquai ch'els perdian lura questa cumpensaziun. Entras quai, sajan quellas persunas periclitadas da vegnir malsaunas e da finir lur carriera cun in attest da medi pervi d'in burnout.

LEGR sa prepara per revisiun da la lescha da scola

Ins saja sa preparà intensivamain sin la proxima revisiun da la lescha da scola, hai num en ina communicaziun. La finamira saja da metter en la pratica meglieraziuns impurtantas tar la scola populara. Per far quai ha l'uniun tschentà si gia il 2018 sis pretensiuns:

l'egualisaziun da la scoletta cun ils ulteriurs stgalims da la scola populara

meglieras pajas

cumpensaziun da la 39avla emna da scola per la magistraglia,

meglieraments tar l'integraziun

meds da scola cumpatibels al plan d'instrucziun 21 per rumantsch e talian

facilitaziun da vegliadetgna